「滯留鋒」徘徊　台專家料今午後有大雨

台灣旱情告急，周二（24日）雖落大雨，氣象局更發出今年首個「大雷雨警報」，惟降雨量僅夠全台一日使用。台灣氣象專家吳德榮周二（25日）撰文稱，今日有「滯留鋒」在台灣徘徊，預計局部地區有驟雨或雷雨，午後或有「劇烈天氣」及較大雨勢。

吳德榮表示，周二因滯留鋒前不穩定、激發強對流，帶來局部大雨、暴雨。翌日「滯留鋒」仍在台灣徘徊，亦會帶來雨量。周三（26日）滯留鋒強度減弱向北移動，各地仍有局部短暫驟雨或雷雨，氣溫回升。周四、五（27、28日）滯留鋒向北移至北部海面，大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

台灣周二天氣炎熱，北部攝氏22至31度、中部24至35度，南部24至36度，東部23至33度。氣象局預報，當日有6個縣市出現高溫警號，包括南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

台灣近期遭遇旱情、新冠肺炎疫情及停電問題困擾，引來外界關注。美國彭博社周一（24日）刊文分析，台灣接二連三受打擊，當中缺水問題最為嚴重，對當局來說最棘手。分析認為，從中期來看，能源和水是台灣糧食安全與掌握半導體產業成長和相關投資的關鍵要素，若水資源短缺和電力供應不足，無法滿足重要產業的需求，會對台灣的投資和出口業績造成衝擊。