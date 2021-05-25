台今增542宗確診　全台延長停課至6月14日

台灣新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心周二（25日）下午公布，全台新增281宗本土確診病例、261宗「校正回歸」個案，另有2宗境外輸入，6人死亡。教育部部長潘文忠宣布，全台延長停課至6月14日。疫情指揮官陳時中宣布，全台三級警戒同樣延長至6月14日。

台灣本土確診已超過4,000宗。指揮中心表示，新增本土個案以新北市154宗最多，其次是台北市49宗、桃園市16宗，台南市、基隆市及彰化縣各10宗，台中市9宗，屏東縣及新竹市各4宗，高雄市、宜蘭縣各3宗，台東縣、南投縣及苗栗縣各2宗、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1宗。

因台東縣首次有確診個案、「零確診」告破，台灣本島所有縣市「淪陷」，目前僅剩離島澎湖、金門、馬祖無出現本土個案。

修正後「校正回歸」個案以台北市155宗最多，其次是新北市89宗，宜蘭縣、桃園市各5宗，基隆市及彰化縣各3宗，台中市1宗，分別歸入上周一（17日）至本周二（24日）。至於新增6名死者包括5男1女，年齡介乎60多歲至90多歲，目前台灣累計35宗死亡個案。2宗境外輸入均自菲律賓，入境後接受隔離期間確診。