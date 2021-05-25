內地多項越野賽事改期　奪命馬拉松幸存者遭網民圍剿

上周六（22日）甘肅景泰縣因極端天氣，令當地舉行的黃河石林百公里越野馬拉松有21名選手遇難，國家體育總局周日（23日）晚上緊急召開會議，要求加強各類賽事的安全風險管理措施。周一（24日）多個將於不日舉行的同類越野賽事，均以天氣惡劣及防止新冠疫情擴散為由，紛紛宣布延期舉行或取消。

繼周日上午浙江莫干山越野賽女子10公里項目緊急取消後，周一最少有4個越野賽事宣布更改賽程，包括原定於本月29至30日在浙江余姚市舉行的「四明山百公里山地戶外運動挑戰賽」，以及同期於麗水舉行的「山嶼海杯」越野賽，決定延期舉行，於30日舉行的廣東廣州美林湖城市馬拉松則改於10月舉行；而於下月12日舉行的江蘇吳中四季越野賽則告取消。

甘肅省常委周二（25日）召開會議，會上提及中央對事件的關注，要求深入調查事件成因及追究責任，並以救助傷者為首任，同時要汲取是次意外的教訓。

事件中幸存的張小濤在網上詳述自身經歷，惟遭網民批評指他自稱為「前6名中唯一生存者」是在炫耀成績，又指他不懂向伸出援手的人表示謝意。張小濤表示有關言論對其造成打擊，自己僅說出當下情況，並無炫耀之意。據報張小濤因壓力過大，需要接受心理輔導。