台4架F16A戰機今抹掉塗裝返美　深夜引擎聲惹民眾疑慮

台灣早前派駐美國亞利桑那州路克空軍基地接受訓練任務的6架F16A戰機，本月13日飛返空軍花蓮基地後，4架F16A戰機再於周二（25日）凌晨低調飛往美國替代訓練任務，除了刻意抹去機身原有的徽號及聯隊徽外，亦未有出動外界預測已完成升級的F16V戰機。深夜的巨大引擎聲引起不少花蓮民眾疑慮，以為又有中國大陸軍機侵犯台空域。

台軍派駐美國的6架F16A戰機，本月13日下午3時50分，經過10餘次空中加油、逾10小時、超過1萬公里的跨洲飛行，分別由台、美飛行員駕駛，順利抵台。該次訓練任務完成後，台軍與美方已安排再度飛返美國事宜。

據報道，4架F16A戰機原本上周五（21日）起飛，但因消息外洩，延至周二凌晨。戰機在空軍花蓮基地最隱密的西側碉堡滑出，12時57分順利起飛。有官員指，是次飛返美國的F16A戰機架數由原定的6架改為4架，未有調動F16V戰機前往美國，但研判至少還有4批次往返台美進行遠航訓練。台媒指，今次是台灣的空軍飛行員首度自台灣飛至美國，是雙方軍事合作領域的一項新突破。