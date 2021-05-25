鄭州市流浪狗咬傷20人　小孩慘遭毀容

內地傳媒周二（25日）報道，河南鄭州市近20名市民被一隻流浪狗咬傷，傷者當中包括兩名小孩，其中一名小孩臉部被咬傷，慘遭毀容，與其他傷者送院治理。目前相關部門正緊急搜捕該狗隻。

事發於鄭州市長江路的蔬菜研究所附近，早上9時許有近20名市民，被一隻體形較小、帶有黑白紋的狗隻咬傷，狗隻頸上沒有項圈，應為流竄於長江路、碧雲路一帶的流浪狗。傷者被送到鄭州市第六人民醫院治療，大部分傷者腳踝被咬傷，其中一名小孩則被咬傷臉部。

據悉該狗隻出沒的位置附近有多個商場及住宅，鄭州市城市管理行政執法局現已派員搜捕，同時指出狗隻活動範圍廣，為搜捕增添難度。內媒下午聯絡醫院，工作人員表示正統計傷者情況，暫未能肯定傷勢全由同一隻狗咬傷造成。

由於被流浪狗隻咬傷有較大風險感染狂犬症，有醫生建議被狗咬傷時不應包紥傷口，首先應清洗及消毒，指出敞開的傷口較易沖洗，減少感染機會，此外傷者亦不應擅自塗抹藥膏，應及時到醫院求醫，並接種狂犬疫苗。狂犬症為一種難以治癒的病症，潛伏服可達2至3個月，一旦發病，死亡率近乎100%，發病時會出現嘔吐、疲乏、頭暈等不適，更有大量出汗及畏光等症狀，其後會逐步陷入昏迷狀態及死亡。