指控陸散播疫情假訊息　台綠營遭揭自編自導自演

台灣近日疫情嚴峻之際，執政民進黨政府卻繼續着眼輿論「認知作戰」。民進黨籍立委王定宇等人周一（24日）指控，大陸派網軍在台灣網上討論區「洗版」，鼓吹民眾封鎖衞福部帳號。惟經網民起底發現，洗版事件由民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐自編自導自演。林瑋豐當晚發文道歉。

林瑋豐當日較早時候在社交網發文稱，台灣網上討論區PTT八卦版出現大量聲稱「衞福部疾管署發的都是假訊息」的文章，獲早前身陷婚外情風波的民進黨籍立委王定宇、月初剛加入民進黨的藝人陳嘉行等人分別轉發，並點名批評是事件是由藍營支持者引發。

東窗事發後，林瑋豐在社交網道歉，承認曾「反串」留言、內容不當，為此深感抱歉及後悔，並會為一切言論負責。惟他表示自己反諷惡搞意味十分明顯，本以為不會被當作真實立場。

王定宇周二（25日）回應事件，表示以「反串」來凸顯問題確實不可取，「該怎麼辦就怎麼辦」。但王定宇強調，其餘散播疫情假訊息的平台真實存在，正企圖搗亂台灣防疫腳步。王定宇呼籲，不應該利用事件搞政治鬥爭。台灣的中央疫情指揮中心周二表示，事件已交由刑事局偵辦。