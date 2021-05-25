民眾訂花悼袁隆平　商家僅拍照未送出捱轟

獲譽為雜交水稻之父袁隆平上周六（22日）病逝，湖南長沙明陽山殯儀館周一（24日）上午舉行遺體告別儀式；有身處外地的市民特意經網上平台訂花，並由花店人員轉送至殯儀館致哀，惟有網民發現部分花店僅在同一束花上，換上不同顧客的卡片，於店內拍照發送給顧客，並沒有真正送往殯儀館，做法被批評形同行騙。

有因無法前往長沙而選擇在網上購花的網民爆料指，他在購花過程中發現外賣軟件「美團」有一個商家群組，發現有很多人表示訂購的鮮花沒有被送到殯儀館，更發現外賣騎手傳給不同顧客的相片，疑為同一束花，只是上面的卡片有別。爆料人隨後查看自己收到的相片，發現與網民討論的相片一樣。

他又指出除該商店外，亦有其他花店的顧客遇上同樣情況，相信問題遍布長沙，批評店方的做法沒有良心，質疑多間商店聯合起來，欺騙一心想要表達對袁隆平心意的外地人。

另外，近日有多名內地網民於微博上發表涉嫌侮辱袁隆平的言論，其中64個帳戶因此遭微博永久封鎖。微博指會繼續清查同類帳戶及內容，強調對「歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神」的內容零容忍。其中一名被封鎖的用戶「馬小尚」原有超過1.3萬名粉絲，他發文指不應神化任何科學家，又稱是企業家及市場經濟令大家有飯吃，更指「歐美沒有袁隆平，照樣有飯吃。」