Tesla中國專屬數據庫今落成　傳浙江行政中心將禁Tesla駛入

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）周二（25日）宣布，車廠已在中國大陸市場建立數據中心，並確認所有數據將存儲在大陸境內；惟有輿論批評，Tesla設立數據中心是轉移視線，逃避事故責任。另外，網傳浙江省行政中心近日印發文件，自5月31日起禁止Tesla駛入該中心範圍。

Tesla周二在官方微博交代，車廠全球副總裁陶琳等人已上周四（20日）在北京參與《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》專家研討會。Tesla表示「堅定支持行業的規範化發展」。數據中心已按照規定建議實現數據存儲本地化，同時將向車主開放車輛訊息查詢平台。

在Tesla宣布中國專屬數據庫落成之際，內地網上則流出由浙江省行政中心蓋章印發的文件，指「因停車場地不足等原因」，5月底起禁止Tesla駛入中心範圍。有網民認為，停車場地不足只是藉口，唯獨禁止Tesla駛入是擔心電動車行車記錄鏡頭洩漏國家機密。

另外，Tesla台灣分部周二宣布召回2013年2月6日至2018年1月17日生產的Tesla Model S、Model X部分型號，指當電動車面臨極端超載或重複超載時，前懸吊後連桿或後懸吊上連桿在極少數情況下可能損壞，例如強行碰撞人行道路緣，或嚴重撞擊坑洞等。車廠將免費檢查受影響車輛及更換零件。