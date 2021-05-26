水果暗號標示房屋售價　中介商遭勒令停業一周

廣東深圳政府近年致力阻止樓價過分上漲，惟最近有人發現，一間房屋中介店舖利用香蕉、榴槤等水果暗示房屋售價，引起網民關注做法會否違反市住房和建設局對房價的指引。內媒周二（25日）引述住建局消息指，目前該店舖需停業整頓一周，強調房地產經紀需嚴守二手住房的參考價格，不可違規推廣。

涉事店舖為美凱龍愛家第19分公司（紅樹灣店），深圳市房地產中介協會現已按行業規定，將店舖及有關人士列入不良行為記錄，店舖周二起停業整頓一周。近日該商戶銷售二手樓宇的告示引人注目，據網上的相片可見，店方推銷紅樹西岸由117坪至323坪的單位，惟未有標明售價，僅以香蕉、榴槤標示。據悉香蕉代表100萬元（人民幣，下同，約121萬港元），而榴槤則為1,000萬元（約1,212萬港元），實際房價可能超出市住建局公布的參考價格。

深圳市住建局於今年2月初，公布市內超過3,500個住宅區的二手樓宇參考價格，要求經紀按參考價格售樓，並會懲處超出價格的行為，當局指參考價格機制的目的，為打擊樓宇炒風，並促進二手市場的訊息透明度及理性交易。按照紅樹西岸的參考價格，每坪售價為約11萬元（約13.3萬港元），117坪房屋售價應為1,293萬元（約1,567萬港元），惟按上述算法，中介以2,300萬元（約2,787萬港元）接近一倍售價出售單位。