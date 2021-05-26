世衞病毒專家倡重返中國　調查新冠疫源

世界衞生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組成員之一、荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）周二（25日）表示，重新到中國進行調查，有助於搜集更多有關疫情源頭的資料。

世界衞生組織早前公布的新冠病毒溯源調查報告，被指仍未能確定新冠病毒如何傳給人類，而美國傳媒日前有報道指，美國情報顯示2019年11月中國武漢病毒研究所3名研究員身體不適入院求醫，或為新冠病毒由實驗室洩漏之說提供佐證。白宮發言人普薩基周一（24日）呼籲世界衞生組織支持專家就新冠起源進行更透明及獨立的第二階段調查，避免調查遭到干擾或政治化。

科普曼斯曼表示，新冠病毒溯源研究專家組期待能在中國多個地方進行更多的研究，現時等待世衞討論及決定。她強調，專家面獲授權到中國進行跟進研究，與查核北京所提供的資料分開進行，透過這些不同的機制，疫源調查才能有進展。

而在世界衞生大會周二舉行的第2天會議上，美國及其他國家亦呼籲容許國際專家更深入調查新冠疫情源頭及疫情爆發初期情況。美國代表科尼迪克（Jeremy Konyndyk）表示，美方認為調查應該全面並由專家領導，歐盟要求世衞繼續研究新冠疫情的所有假設，需定期向會員國說明進展。澳洲、日本和葡萄牙等國亦呼籲疫源調查要有更多進展，英國則敦促有關調查要及時進行。