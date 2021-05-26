短片平台赫見妻子成他人新娘　揭19宗婚姻詐騙案

內蒙古自治區巴彥淖爾市一名男子在短片平台上，驚見與自己成婚不久的妻子竟與另一人舉辦婚禮。自覺被騙婚的男子遂通報警方，經調查後發現女子涉及共19宗婚姻詐騙案，騙取超過200萬元（人民幣，下同，約242萬港元），5名涉案人士被捕。

化名尹成的35歲男子早前因被父母催婚，便找來於甘肅的媒人希望獲介紹相親，在李某的介紹下結識化名為娜娜的女子。李某自稱是娜娜的「姨娘」，因娜娜需在家照顧病父，故婚事由李某安排。其後李某一直用藉口，推脫尹成父子希望見娜娜及其父母的請求，更在成婚前索取合共14.8萬元（約17.9萬港元）的嫁妝。

兩人交往一個月，便舉辦隆重婚禮，惟娜娜因戶口問題未與尹成辦理結婚證，婚後更多次借機表示要返回娘家，尹成念及對方由甘肅嫁至內蒙古難免思鄉，但娜娜離家日子漸增，後來更索性拒接尹成的來電。直到3月中旬，尹成在「快手平台」上看到一段婚禮影片，竟見到自己妻子成為他人的新娘。為弄清真相，尹成來到了婚禮的舉辦地西小召鎮，私下找到新郎後與對方核對，結果證實他們的新婚妻子竟是同一人。

內媒周二（25日）引述巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局消息指，尹成到公安局報案後，娜娜僅向警員表示對尹成失去感情，兩人婚姻沒有騙婚成分。民警及後找到撮合兩頭婚事的李某，李某便和盤托出，承認為獲取男方嫁妝而騙婚，警方遂按李某證詞拘捕5名涉案疑犯，作案範圍包括烏拉特前旗、臨河區及甘肅武威市等多處，共19宗婚姻詐騙案。