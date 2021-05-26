大熊貓與黑熊共食羚牛屍體　園區相機罕有捕捉

內媒從四川大熊貓國家公園老河溝片區獲悉，該區一部紅外線相機拍攝到大熊貓、黑熊前後食用同一隻羚牛屍體的珍貴畫面。從畫面所見，黑熊一邊吃，一邊抱着食物打滾。相比之下，大熊貓吃相較為斯文。

據報，今年3月20日，保護中心巡護員在該區一條溝內發現一具羚牛屍體，隨後便在該處安裝紅外線相機。5月16日，巡護員返回該處，發現該相機拍下200多張照片以及10多段影片，其中有大熊貓以及黑熊用餐的畫面。其中，一隻估計重約150公斤的黑熊，分別於4月30日、5月4和5月10日於該處出現。巡護員相信黑熊是聞到羚牛屍體味道而來。至於大熊貓則於5月13日出現，相機拍到牠抱着羚牛骨頭啃食的畫面。

據老河溝自然保護中心負責人劉小庚表示，黑熊一共來了3次，算是意料之中；大熊貓來了一次卻令人很意外。從畫面所見，該大熊貓約有100公斤重，應該也是聞到味道而來。拍攝地點位於海拔約1,800米，而大熊貓長期生活於海拔2,600米區域。

劉小庚又稱，死去的羚牛屬中老年，應為病死。除了大熊貓、黑熊在該處進食，相機還拍攝到紅嘴藍鵲、大嘴烏鴉等鳥類前來分食，最後只剩下少許骨骼和毛髮，頭部較為完整，牛角清晰可見。保護自然最好的方式，就是不要人為干預，所以巡護隊員發現後，不會過多干預，而是讓羚牛屍體通過被其他動物食用，以及其他看不見的方式重歸自然。