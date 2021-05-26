內地今公布新增13宗確診　深圳再多2宗本地感染

廣東新冠肺炎本地疫情再現。內地周三（26日）公布過去一日新增13宗確診病例，1宗本地個案由廣東省通報，其餘為境外輸入。深圳市鹽田區連日出現本地無症狀感染病例，該區過去7日對碼頭港口區域實施全民一天一檢。由於感染者當中有2人居於龍崗區，對密切接觸者涉及的學校亦採取臨時停課措施。

廣東省新增本土確診病例，由廣州報告，單日新增3宗本地無症狀感染個案，2宗由深圳報告，茂名1宗。深圳市政府新聞辦周二晚舉行疫情防控新聞發布會，指周二新檢測發現的無症狀感染者同樣居住於龍崗區，其中44歲張姓男於鹽田港區工作，與之前公布的4個感染個案一同參與5月17日的國際貨輪工作。另一名36歲王姓女子，丈夫也在鹽田港區工作。目前深圳累計報告7名無症狀感染病例，均與早前鹽田港區疫情有關。

深圳市疾控中心對最早排查出的5名無症狀感染者進行基因組序列測定，結果顯示5人相同區段的病毒序列同源性為99.99%，均屬於英國出現的新冠病毒變異毒株，高度懷疑上述各人屬於同一感染來源或同一傳播鏈。深圳市鹽田區常務副區長胡朝陽在發布會上表示，為加強對該區疫情防控，已加密核酸檢測頻次，對鹽田港區全員共7,395人，過去一周實行一天一檢。龍崗區副區長初慶則稱，對居住在龍崗區的鹽田港區工作者，已實施居家隔離醫學觀察，上門開展核酸採樣。

過去一日內地新增的境外輸入確診病例分別為上海6宗，四川2宗，江蘇、浙江、福建和陝西各1宗；同日新增10宗境外輸入無症狀感染病例。至今內地累計91,019人確診，當中4,636人病亡。