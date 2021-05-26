王毅出席慕尼黑安全會議　稱視歐洲為夥伴非對手

中國國務委員兼外長王毅周二（25日）在北京以視像方式出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動時發表演講，指中國是世界各國可信賴的夥伴，而不是相互對抗的制度性對手。

王毅重點就中國發展、中國與世界關係以及中歐合作等闡釋了中方立場。他強調，中方將堅持自己選擇的制度和發展道路，同時也充分尊重其他國家的自主選擇，不會搞甚麼制度輸出和制度競爭。中方願與歐洲和世界各國踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。

對於近日歐洲議會大比數表決通過凍結中歐投資協定，王毅強調協定不是「一方給予另一方的恩賜」，煽動政治對抗和經濟脫鈎不符合歐盟的利益。他強調中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。雙方要避免虛假訊息遮蔽真相，不讓政治病毒破壞團結，讓中歐關係行穩致遠。

另王毅周二在北京出席慶祝「非洲日」招待會時表示，面對國際變局，中非雙方高舉多邊主義旗幟，共同發出反對疫情政治化、反對種族歧視和反對外來干涉之聲。為提升中非合作，他指出中方將繼續向非洲國家提供疫苗和抗疫物資援助，加快建設非洲疾控中心總部，中方將鼓勵中國企業擴大對非投資，深化中非「一帶一路」合作。