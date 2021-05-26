國台辦斥民進黨阻輸入陸製疫苗　受害是台灣人

台灣近日爆發本地新冠肺炎疫情，大陸多次表示願提供疫苗協助抗疫，台方則批評陸方以此進行「統戰分化」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（26日）重申，台方阻止輸入大陸疫苗，受害者是廣大台胞。

朱鳳蓮當日在例行記者會上表示，現在大家都有一個共識，就是通過疫苗的普遍接種，可以大幅度降低新冠肺炎的嚴重程度和病死率。然而，台防疫部門負責人利用不同借口阻止台灣同胞獲取大陸疫苗，是陸製疫苗輸台及讓當地盡快擺脫疫情困擾的最大政治障礙。對台陸委會批評陸方此舉是「假好心」，朱呼籲民進黨當局應該多把心思放在如何用科學專業的態度防控疫情上，停止玩弄政治把戲。

朱又指，復星醫藥集團已表示有意將其代理的德國BioNTech公司的mRNA新冠疫苗服務供應台灣。而上海市醫藥衞生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會負責人周二（25日）也分別表示，願向台灣捐贈一批新冠疫苗，以解燃眉之急。國台辦會積極予以協助，也希望台灣有關方面為這批疫苗盡快輸台掃除障礙。

針對周二有4架台軍F16A戰機飛往美國執行替代訓練任務，被指是首次有台機師飛往美國，朱批評民進黨當局和「台獨」勢力執意搞軍事對抗，以武謀獨，不但沒有出路，更只會給台灣帶來災難。至於台灣綠營近日被揭在網上討論假扮大陸網民散布謠言，配合綠營政客誣衊大陸發動「認知作戰」，朱表示對這類沒有良知、沒有底線的行為，兩岸應同聲譴責和抵制。

就近日美韓元首會晤後發布美聯合聲明，當中涉及台海和平穩定的內容。朱鳳蓮稱，台灣問題是中國大陸的內政，不容任何外來干涉。希望有關國家恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號。