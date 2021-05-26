美媒：海康威視與解放軍長期聯繫　研發軍事技術

美國《華爾街日報》周二（25日）報道，全球最大影像監控設備商之一、中國保安系統公司海康威視，與解放軍有長期聯繫，不但向解放軍空軍提供攝影機及無人機，更與解放軍的武器專家展開研究。海康威視否認報道，強調公司並非替解放軍研發軍用科技。

美國攝像系統行業網站IPVM一份報告指，海康威視在2014年曾被視為解放軍頂級供應商，前年更供應無人機和其他配件。中國官媒於本年3月播出的片段顯示，一名解放軍士兵手持一支印有海康威視標誌的無人機干擾步槍，測試在極端條件下的使用狀況。

報道指，海康威視官方網站曾刊登一份報告，指公司技術如何提升中國導彈、坦克和其他武器系統性能，其中一份研究報告由海康威視專家與解放軍指揮官、武器專家共同完成。報告建議使用海康威視鏡頭記錄演習，並改善武器準確度，但報告其後一度移除。美國國防部及商務部均把海康威視，列入制裁名單。

海康威視回應指，該公司和很多全球科技公司一樣生產商用設備，部分屬軍民兩用產品，任何員工從事軍事技術研發都是以個人身份參與，而非按公司指示。負責採購軍備的中共中央軍委對報道不予置評，中國外交部早前指摘美國不公平針對中國公司，且美國私人企業也有與軍方類似合作。