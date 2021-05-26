28歲男子攀田海子山失蹤　35歲退伍軍人爬秦嶺脫隊

內地接連發生山難。內媒近日報道，一名28歲山東惠姓男子上周六（22日）獨自攀登田海子山後失蹤，初步判斷已無生還可能，救援停止。另有33歲退伍軍人黃浦江，五一假期攀爬秦嶺脫隊，亦告失蹤。

田海子山位於四川甘孜州、海拔6,070米，亦稱五色山、混海子山，其東南山脊300米處有衞峰，高約5,900米。多名戶外運動者稱，田海子山是一個獨立山峰，完全是一個金字塔形、從地上拔地而起，難度在於它的坡度，非常陡峭。

惠男上周六獨自攀登田海子山，告知朋友要去探路，豈料之後便失去聯絡，朋友翌日（23日）報警。四川省登山戶外運動協會山地救援隊投入搜救，在山上找到他的部分登山裝備及停在山下的私家車，根據現場情況分析，登山過程中可能曾發生雪崩，他被掩埋了，料無生還可能，因此搜救停止。四川省登山協會則表示，惠男未按照《國內登山管理辦法》、《四川省登山管理辦法》進行登山行政許可活動，屬於違規違法登山。

另一登山失蹤者黃浦江是退伍軍人，失蹤前在上海一家銀行工作。他今年5月1日與3名年紀相若的男性友人結伴打算穿越海拔2,000至3,000米的秦嶺，惟翌日（2日）下午2時半至3時左右，同伴發現他不見了。事發至今已將近1個月，超過100人上山搜救，亦未見其蹤影，僅找到他的裝備。