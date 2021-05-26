鄂爾多斯市醫院兒科病房爆大腸桿菌感染　致3初生嬰死亡

國家衞健委早前通報，內蒙古自治區鄂爾多斯市一家三甲醫院發生初生嬰兒感染事件，造成3名嬰兒死亡。經查，事件起因是病原菌在醫院初生兒科深切治療病房傳播導致感染爆發。事發後，當地已責令涉事醫院關閉初生兒科並限期整改，同時對醫院副院長和新生兒科主任給予撤職處分。

內媒周二（25日）轉發國家衞健委辦公廳於上月25日就該宗感染事件作出的通報，內容指，內蒙古鄂爾多斯市中心醫院於4月5日至12日，其東勝部新生兒科在院11名初生嬰兒中，9人先後出現發燒、感染性休克等症狀，其中3人死亡，其餘6人經救治病情好轉。經查，事件中感染病例存在着時間和空間上的聚集性，而從環境物體表面樣本和患兒肛門採樣、血液樣本中均檢出大腸桿菌，表明感染是由於病原菌在病房水平傳播引致。

調查指出，該院於清明假期間，僅安排1名衞生員負責病房消毒工作。當發生感染病例聚集後，院方未及時採取有效措施，導致多名嬰兒死亡。新生兒病房感染防控規章制度、操作規程等不完善，且未及時更新，手部衞生和環境表面清潔消毒不到位。另醫院在感染事件發生時，未嚴格按照規定及時報告當地衞生健康行政部門，並及時採取有效的隔離防控措施，對後續醫療救治帶來不利影響。

通報稱，當地事後除對醫院副院長和科主任給予撤職處分，亦對負有領導責任的醫院黨委書記、院長給予行政警告處分，並對其他責任人給予降級、撤職、開除等處分。內蒙古衞健委已責成鄂爾多斯市衞健委在區內開展產科、新生兒科、血液透析等重點領域的感染防控大排查。