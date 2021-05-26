美軍改裝運輸機投射巡航導彈　增加對華戰爭優勢

美國空軍經過兩年試驗，成功研發出空投導彈發射裝置，可把大型運輸機轉變為轟炸機。有分析指，新裝置可增加美國空軍的空襲能力，應對中國等高科技對手。美國航天工程與國防工業公司洛歇馬丁獲得總值2,500萬美元（約1.95億港元）合約，替空軍製造空投導彈發射裝置。

美國空軍特種作戰司令部一架MC130J運輸機，本年3月在新墨西哥州白沙導彈靶場空投一個配有降落傘、並連接火控系統的導彈發射裝置。裝置狀似托盤，到達一定高度後，搭載的聯合空對地距外導彈（JASSM）便會張開彈翼，點燃引擎向目標飛去。

除了搭載射程370公里的JASSM外，運輸機更可搭載最遠射程1,800公里的導彈，從而獲得視距外攻擊能力，克服本身航速慢及機動差缺點。美國空軍計劃在每架運輸機上，搭載32枚巡航導彈。美國空軍有逾150架B52、B1B及B2轟炸機，並有300架C130運輸機及222架C17運輸機。

有分析指，一旦中美因台海問題爆發衝突，西太平洋的美軍基地均處於解放軍攻擊範圍內。改裝後的美軍運輸機可從關島安德森空軍基地起飛，適時發射巡航導彈。但有專家指，抽調運輸機執行遠程打擊任務，將降低美軍的運輸能力。