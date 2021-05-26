AIT處長夏天離任　以鳳梨喻欺壓台灣將適得其反

美國在台協會（AIT）處長酈英傑3年任期即將於今年夏天屆滿，他周三（26日）在網上直播記者會上發表卸任感言，將一個鳳梨放在桌上，指出台灣遭遇欺壓時展現的決心與團結，使得霸凌手段適得其反，似是暗示中國大陸早前禁止進口台灣鳳梨一事。提到台灣目前爆發新冠疫情，他表示有信心當地衞生當局有能力控制，而有英媒認為此話顯示華府不急於對台提供疫苗。

酈英傑談到美台安全合作時，指美國有義務支持台灣維持充足的自我防衞能力。去年美國國務院助理國務卿史迪威（David Stilwell）在演講曾強調2則國務院解密的電報，包括美國逐步減少對台軍售的意願，取決於大陸和平解決兩岸分歧的承諾；同時美國將根據台灣關係法，持續提供台灣自我防衞所需的裝備。另一則關於美國對台的6項保證，重申上述承諾。

酈英傑表示，自他2018年就任以來，美國已通知國會金額超過169億美元（約1,318億港元）的對台軍售。美方向來主張台灣必須聚焦發展不對稱戰力，有關軍售內容正符合這項思維。除軍事領域外，美台還在海巡、災難因應等方面合作。另台積電宣布將斥資120億美元（約936億港元）在美國亞利桑那州投資；AIT與台灣的工作夥伴於過去一年半亦舉辦了一系列活動確保全球供應鏈安全，其中全球合作暨訓練架構（GCTF）平台陣容逐步擴大。

他表示，北京持續想方設法，百般阻撓台灣在各個領域與全球夥伴共同合作；正在日內瓦舉行的世界衞生大會，台灣仍未能參與便是例子。就外界關注台灣是否可獲取美國釋出的疫苗，酈英傑先表示，台灣防疫出色，當鄰近國家面臨疫情升溫，台灣確診人數「可說是全世界最低的幾個地方」。美方正擬定釋出疫苗的具體計劃，標準包括接收地區的確診數、醫療能量、疫苗接種率等因素。美方正與台灣所有層級進行討論。