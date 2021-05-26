美媒稱《中國日報》半年來花數百萬美元　在美國報章登廣告

美國保守派媒體《華盛頓自由燈塔》近日報道，中國官媒《中國日報》英文版《China Daily》過去半年，花了數百萬美元在美國各大主流報章賣廣告或刊登文章。

《華盛頓自由燈塔》取得司法部文件顯示，《中國日報》過去半年廣告開支由330萬美元（約2,500萬港元）增加至450萬美元（約3,500萬港元），升逾36%，當中大部分都是美國多份著名報章，但亦有加拿大報章《環球郵報》（The Globe and Mail），同時在某些報章印製自家出版刊物。

報道稱，《中國日報》是《時代》雜誌（Time）的新客戶，在網上版刊登其文章，標明是贊助內容（paid partner content），但未有提及廣告客戶與中國政府的從屬關係。最近刊登的內容是美國前駐華公使Charles Freeman訪問，他1972年曾陪同首位訪華美國總統尼克遜訪華，讚揚中國在過去近50年發展迅速。他被指在一家受爭議外交智庫工作，智庫學者曾反駁新疆有種族滅絕的說法。

多份美國報評曾因為刊登《中國日報》的宣傳專欄「中國觀察」（China Watch）文章，遭受批評。此外，報道稱那些無視華府警告仍與《中國日報》合作的媒體，大多都有財務問題，意即冀透過為《中國日報》登廣告獲得財政收入。