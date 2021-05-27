拜登命美情報部門加強查疫源　包括是否涉武漢研究所

美國總統拜登周三（26日）要求情報部門「加倍努力」調查新冠肺炎疫情源頭，包括病毒是否由中國武漢病毒研究所實驗室洩漏的可能性，並在90日內提交報告。拜登已指示美國的國家實驗室協助調查，並呼籲中國與國際合作調查疫源。

拜登發聲明表示，早在去年初疫情剛爆發之時，他已呼籲讓美國疾病控制及預防中心（CDC）向中國了解病毒資訊，以便能更有效抗疫，但美國調查人員在最初數月未能前往當地，使疫情起源調查受阻。而在他就任總統之後，已於今年3月指示國家安全顧問，下令情報部門提供一份關於新冠肺炎起源的分析報告，對病毒是經由動物傳給人類或是來自實驗室事故進行分析。

拜登稱他在5月初收到報告，但截至今天，情報部門的看法仍分歧，「沒有足夠資料評估一個情況比另外一個更有可能發生」。他透露，有兩個情報部門傾向於認為病毒是由動物傳給人類，但另一個部門則傾向認為病毒是由實驗室洩漏，而它們對各自的看法都只有「些許或中等的信心」。

因此，拜登要求情報部門加倍努力收集並分析資訊，以便更接近明確的結論。作為報告的一部分，他也提出某些領域可能需要作進一步調查，包括向中國提出具體問題，並要求美國國家實驗室與其他政府機構合作，擴大情報機構的調查成效。美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，要求中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供所需的相關數據與證據。

《華爾街日報》日前報道，美國情報顯示2019年11月武漢病毒研究所3名研究員身體不適入院求醫，時間與武漢爆發新冠疫情相當接近，這份報告掀起外界再度關注疫情的源頭問題。中國外交部已重申，武漢病毒研究所沒有接觸過新冠病毒，該所今年3月23日之前無員工感染，指摘報道不實。