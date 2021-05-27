美民主黨推動抗華法案　加強美科技競爭力

美國參議院民主黨領袖舒默周三（26日）表示，他將致力推動該院盡快通過一項促進美國工業及科技競爭力以抗衡中國的法案，希望在本周內表決。

舒默希望贏得民主及共和兩黨支持，共同通過《美國創新及競爭法》（US Innovation and Competition Act），以保持美國在世界的領導地位。他表示：「這法案將促進美國的創新，並且維持我們的競爭優勢，不僅為了今後幾年，也為了未來世代。」

法案針對半導體生產等多個美國落後於中國的科技範疇，半導體目前持續出現短缺問題，令美國車廠被迫減產。法案將撥520億美元（約4,056億港元）增加美國本土半導體生產，並撥款15億美元（約117億港元）提升美國的5G無線技術競爭力，也會有15億美元撥作展開「反制中共在全球作不良影響」的計劃，會要求國務院委任高級官員執行。法案還會撥出數十億美元設獎學金及其他計劃，以推動科學研究。

在周三，參議院外交關係委員會4位成員，包括共和黨籍的里施（Jim Risch）、魯比奧（Marco Rubio）、民主黨籍的梅嫩德斯（Bob Menendez）及卡丁（Ben Cardin），對上述法案提出修正案，內容要求美國外商投資審查委員會（CFIUS），審查中國向美國大學作出的逾100萬美元（約780萬港元）捐款及合約。