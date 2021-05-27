美媒：阿聯酋與中國軍事合作　或影響採購F35

美國《華爾街日報》周二（25日）報道，中國與阿聯酋近期加強軍事合作，令美國感到憂慮，或影響阿聯酋向美國採購價值230億美元（約1,794億港元）武器的計劃，當中包括F35隱形戰機。惟美國國防部發言人柯比強調，不會停止或中止出售F35予阿聯酋。

美國前總統特朗普卸任前批准向阿聯酋出售50架F35、18架MQ9收割者無人偵察機及先進武器彈藥，作為阿聯酋與以色列關係正常化的附帶交易。總統拜登上任後曾一度凍結軍售計劃，其後批准繼續執行，預計首批F35於2027年交付。

報道指，美國情報機構於數周前發現解放軍軍機降落阿聯酋一個機場，並卸下不明物資。有美國官員透露，中國與阿聯酋日益擴大的合作關係，令美國對阿聯酋售武計劃蒙上陰影。美方官員向阿聯酋提出3個要求，包括保持以色列軍事優勢；確保第三國不會獲得F35及無人偵察機技術，特別是中國；限制在也門及利比亞使用上述武器。

另一位官員指美國明確表示，如果阿聯酋允許中國在境內建立軍事基地，將令軍售案告吹，但承認雙方對基地的定義不同。有美國官員指，特朗普任內與阿聯酋達成的協議條款並不健全，阿聯酋認為購買武器後，可自行決定如何及何時使用。阿聯酋駐美國大使奧泰巴（Yousef Otaiba）稱，阿聯酋長期就保護美國軍事技術保持良好紀錄。