內地今公布新增19宗確診　廣州強調疫苗供應穩定

內地周四（27日）公布過去一日新增19宗新冠肺炎本地確診病例，廣東省疫情升溫，單日新增14宗確診病例及16宗無症狀感染病例。廣州市連日出現本地確診個案，網上有傳當地疫苗供應不足，市民於6月9日後無後免費接種，該市衞健委周三（26日）闢謠。

廣東省衞健委周四通報稱，過去一日全省新增本地確診病例2宗，由廣州報告。新增本土無症狀感染病例4宗，廣州和深圳各報告2宗。同日新增境外輸入確診病例12宗，9宗出現在湛江、2宗在廣州，佛山1宗。同日新增12宗境外輸入無症狀感染個案，湛江有7宗，深圳和佛山各2宗，廣州1宗。

基於廣東省內新冠疫情反覆，廣東籃協周三官方宣布，2021年廣東省男子籃球聯賽暫停舉辦，復賽時間另行通知。廣東省籃球聯賽於5月21日揭幕，全省地市均有參與，參賽隊員392名，共有96場比賽，常規賽於15個賽區舉行。

過去一日內地新增境外輸入確診病例，除廣東外，北京、內蒙古、上海、福建和四川各通報1宗；同日境外輸入無症狀感染個案，連同廣東的個案，共有18宗。至今內地累計91,038人確診，當中4,636人病亡。