中美關係競爭為主　華領導人管治令美改變政策

美國國務院印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周三（26日）出席史丹福大學的活動時表示，中國領導人的治國方式驅使美國改變對華政策，直指中美接觸的時代已終結，美國對華政策有新的戰略因素，以競爭為主導，並首次把軍事及經濟等戰略重點轉移到印太，將與盟友共同抗華。

坎貝爾指，美國與中國接觸的時代完結，現時的對華政策有新戰略參數，會以競爭為主。他認為中國領導人的統治要為美國改變對華政策負上大部分責任，包括近期的中印邊境衝突、中澳經濟糾紛、中國的戰狼外交，象徵北京轉為發展硬實力，決定擔當更進取的角色。

坎貝爾說，中國領導人是中美關係的核心，對方非常着重意識形態及理智，但對經濟完全不感興趣，他掌權以來幾乎全面推翻中共近40年來的集體管治機制，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國國務委員兼外長王毅等高層外交官，根本不屬於中國領導人圈子。

為應對中國，坎貝爾指盟友會是美國制華的核心，「最好的中國政策其實是好的亞洲政策」。華府需要驅散美國在亞洲衰落的恐懼，為區內提供一個正面的經濟願景，這是首次美國轉移更多戰略重心、經濟利益、軍事實力到印太。他透露，美國將安排在今年秋季與四方對話成員國日本、印度及澳洲舉行面對面會議，聚焦基建問題，歡迎任何願與美國合作的國家加入。