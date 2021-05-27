國藥疫苗第3期臨床結果保護力約7成　世衞延遲審批科興

國藥（上圖）及科興（下圖）疫苗。

美媒周三（26日）引述消息指，世界衞生組織正要求中國科興公司，提交更多新冠疫苗數據，未能如期在本月內決定是否向該款疫苗批出緊急使用許可。另外，《美國醫學會雜誌》（JAMA）首刊登中國國藥滅活疫苗的第三期臨床試驗結果，指其保護效力約七成。

《華爾街日報》引述消息人士指，世衞正要求科興控股生物技術有限公司，提供其克爾來福（CoronaVac）新冠疫苗的更多安全數據及生產流程資料，以評估是否符合世衞標準。一名世衞高級官員指，預計最終決定要延至下月才出爐。報道指，世衞本月初批准緊急使用中國國藥集團的新冠疫苗，其諮詢委員會當時亦有開會評估科興疫苗，但認為沒有足夠數據下結論。

另外，《美國醫學會雜誌》周三發表題為《兩種新冠病毒滅活疫苗對成人感染的保護效力評價》的報告，首次公布國藥集團中國生物公司的新冠滅活疫苗第三期臨床試驗結果，總結分析其有效性及安全性等。研究所用的兩款疫苗WIV04和HB02分別由武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所研製和生產，所用毒株分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者。

是次研究在去年7月中至12月底在阿聯酋及巴林進行，共有40,382名18歲或以上人士參加。研究結果顯示，兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高濃度抗體，形成有效保護，99%以上受測者出現中和抗體。WIV04疫苗組保護效力為72.8%，HB02疫苗組保護效力為78.1%。報道指，不良反應多為注射部位疼痛，程度輕，具有一次性並可自行痊愈。