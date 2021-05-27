Tesla車速驟降頻響警報　車主斥系統故障車廠卸責

河南鄭州市一名溫姓男子3年前花費150萬元（人民幣，下同，約185萬港元），購買一輛最高配備的美國特斯拉（Tesla）Model X電動車，惟他在本月初駕駛該車時出現驚嚇一幕。行車途中車輛系統不斷發出警報，時速從100公里驟減至60公里。溫男事後要求Tesla解釋，惟對方客服推卸責任至保險公司，敷衍了事，至今未給予滿意答覆，令他十分憤怒。

溫男早前駕駛Tesla從安徽阜陽到鄭州的高速公路上，車輛警報系統突然大響，多條訊息彈出，車速驟降，情況驚險。相關訊息包括「牽引力控制已停用」、「車身穩定控制已禁用」、「ABS（防鎖死煞車系統）已禁用」等。他回憶事發過程時仍心有餘悸，指車速突然下降，身邊一輛大貨車奔馳而過，令他「冷汗直冒」，「足足有7、8分鐘才能緩過來，太可怕了」。

溫男平復心情後，致電Tesla公司客服，詢問對方為何有這樣的情況，他應該如何處理。惟客服要求他聯繫車輛保險公司，將車拖到維修站，再為他免費維修或升級車輛系統。溫男表示大惑不解，沒有出車禍，保險公司不會理會，對方至今也沒有解釋原因，也沒有道歉。

溫男隨後開車到購車的Tesla 4S店，要求對方正視車輛系統混亂等問題，解釋相關情況，不要再推卸責任。惟店員表示十分忙碌，不願與溫男再說話，亦強調沒有得到公司的許可，無法接受採訪。溫男表示，至今沒有店員上車檢查系統等情況，強調「我不需要免費給我維修，不差這錢，我只想要知道原因」。