新冠患者暴增病房難負荷　台實施解除隔離新制

台灣新冠疫情持續，台大醫院院長吳明賢日前在社交網發文稱，面對大量患者，醫院病房已不敷應用。流行疫情指揮中心周四（27日）上午宣布即時實施解除隔離新制度，以加速醫院病床運轉。台灣於上周三（19日）收到新一批41萬劑由英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，完成檢驗後，其中15萬劑於周四起分發到各縣市。

面對台北和新北市爆疫，令醫療負荷量大增。吳明賢周三（26日）在Facebook發文表示，醫院深切治療病房已經爆滿，兒童負壓病房亦已改裝用於收治成年患者，而急症室還有病人在等，「真的不希望步上SARS（沙士）後塵」。他呼籲指揮中心盡快訂定患者收治相關辦法。

指揮中心副指揮官陳宗彥上午在疫情記者會上回應，台灣有過幾次醫院內感染事件，已有處理經驗；又指醫院是疫情重要防線，指揮中心會與所有醫療院所站在一起，強化輕症患者分流，加強集中檢疫所隔離。面對這波疫情，台北和新北醫院人力和資源調動採取統一分配模式，醫療運轉能力如有不足，才會將患者南送，最新解除隔離標準將於下午記者會再說明。

針對新一批阿斯利康疫苗的接種安排，陳彥宗表示將分兩批配發，首批周四起開始配送。因應疫情狀況，台北、新北與其他縣市優先接種對象略有不同，雙北市以第1至3類對象優先，即從事醫療、政府部門防疫及維持社會運作人士；其他縣市則先由醫療人員接種，一律以尚未接種首劑者優先。他又透露，下月會有200萬劑疫苗分批運到台灣，預計到8月底台灣將累計有1,000萬劑疫苗。