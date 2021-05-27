史提芬永利涉當中國說客　美司法部要求登記為外國代理人

美國《華爾街日報》周三（26日）報道，美國永利度假村集團始創人史提芬永利被指於2017年，協助中國政府游說華府遣返流亡美國紐約的中國富商郭文貴。美國司法部近日要求史提芬永利按《外國代理人登記法》登記為外國代理人，否則可能告上法庭，迫使他遵從命令。

報道引述多名知情人士指，檢察官近月已收集相關證據，若史提芬永利不登記為外國代理人，就會入稟法院。《外國代理人登記法》沒有民事罰則，但司法部有權尋求法院頒令強制相關人士遵守，若檢方要求法院向史提芬永利頒令，將是涉及該法的罕見民事訴訟。

史提芬永利的代表律師溫加滕（Reid Weingarten）否認史提芬永利為中國政府或任何人做說客，他只是向華府提供所收到資訊的信使，任何針對其行為的做法都是誤判及毫無根據地延伸《外國代理人登記法》。

有前美國司法部官員指出，檢方任何針對史提芬永利的行動，都反映華府向與外國政府官員有聯繫的企業高層示警，司法部在這類受矚目的案件，更傾向採取激進行動以阻止其他人不遵守《外國代理人登記法》。