台今增667宗新冠本土感染　13人病歿

台灣中央流行疫情指揮中心周四（27日）宣布，全台新增401宗本土確診病例、266宗「校正回歸」個案，另有4宗境外輸入；13人死亡，死亡人數創單日新高。隨着疫情升溫，有台灣經濟學家將台灣今年GDP增長預測下調1個百分點。

指揮中心表示，新增的本土病例包括190男211女，年齡介乎未滿5歲至100多歲，患者居住地最多的為新北市177宗、台北市130宗、桃園市18宗等。另在「校正回歸」的病例方面，包括140男126女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，患者居住地最多為新北市146宗、台北101宗等。

指揮中心表示，台灣10日內暴增47宗死亡病例，其中一人為40多歲的女子，曾與確診者接觸，自上周三（19日）入住防疫酒店，當日出現發燒症狀，6日後死亡，為目前當地最年輕的死亡病例。

台灣疫情大爆發，令台灣在對抗疫情排名從第5位跌至第15位。美媒周三（26日）再指出，過去2周台灣接受病毒檢測的人數驟增，導致疫情通報延誤，台灣當局決定利用「校正回歸」，對每日確診數字進行修正。報道認為，雖然當局原意是讓統計更準確，但反而令疫情趨勢更難掌握，為政府制定防疫政策增添困難。該美媒同日另一篇報道稱，疫情加劇可能迫使台灣出手刺激經濟。報道引述台新投顧經濟學家喬慕恩將今年的台灣GDP增長，由4.5%至5%下調至3.5%至4%。