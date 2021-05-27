攝像鏡頭惹憂慮　Tesla在華聘數據安全專家

美國特斯拉（Tesla）電動車的攝像鏡頭近來在中國內地引起安全憂慮，該車廠日前宣布在內地市場建立數據中心，並確認相關數據將儲存在內地境內。內媒周五（27日）報道，Tesla中國公司發布4則招聘啟事，包括大數據平台的工程師及負責數據管理的安全專家。

Tesla中國公司周三（26日）發布數據相關招聘啟事，崗位包括負責大數據平台的開發運作維護工程師、高級軟件工程師、負責大數據分析的數據科學家和負責數據管理的數據安全專家。工作地點位於Tesla北京、上海辦公地以及上海臨港超級工廠。

報道指，上述崗位主要圍繞新成立的數據中心出現，其中以數據安全專家最受關注，將負責Tesla數據安全系統建設和數據安全體系營運。具體而言，數據安全系統建設及營運包括負責數據傳輸安全技術平台的建設與管理、參與私隱數據保護體系及安全合規體系的建設等。

Tesla周二（25日）宣布，車廠已在內地市場建立數據中心，並確認所有數據將儲存在內地境內。惟有輿論批評，Tesla設立數據中心是轉移視線，逃避事故責任。早前消息指，內地已開始限制軍方人員和重點國企員工使用Tesla，有些部門要求員工不得駕駛Tesla上班，並禁止駛入敏感企業的住宅小區。