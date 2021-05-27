中選會正式公告　4公投8月28日投票

台灣中選會周四（27日）正式公告，今年8月28日將舉行4項公投投票，包括國民黨提出的反萊豬、公投綁大選公投，以及珍愛藻礁公投、重啟核四公投，投票時間從當日上午8時至下午4時為止。

中選會發布全民公投第17案至第20案投票公告，第17案內容為是否同意簡稱核四的龍門核電廠啟封及商轉發電；第18案為是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的乙型受體素豬隻的肉品、內臟及其相關產製品；第19案為是否同意公投案公告成立後半年內若有全台選舉時，在符合法規下公投應同日舉行；第20案為是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。

中選會表示，針對上述公投案的重要工作日程，周四發布公投公告；7月24日至8月21日辦理公投案意見發表會或辯論會；8月8日完成編造投票權人名冊；8月24日前公告投票權人人數；8月28日投票及點票；9月3日前審定公投結果；9月3日公告結果。

有環保團體認為，中選會核准公投的程序違法，且若公投通過，恐把台灣推向核災邊緣，因此提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，環保團體主張可能造成的損害只是推測，而且在此案沒有利害關係，無權提告，周三（26日）判環保團體敗訴，仍可上訴。