華商務部稱中歐投資協定互惠　中美應落實經貿協議

中國商務部周四（27日）舉行例行新聞發布會，發言人高峰回應歐洲議會目前宣布凍結中歐投資協定時稱，中歐投資協定是一項互惠互利的協定，有利於中國、歐盟以至全世界。談到中方是否仍積極履行中美第一階段經貿協議，他指雙方應共同努力。

有媒體在會上問及歐洲議會凍結中歐投資協定的決定，會否影響中歐今後合作。高峰表示，中歐為重要經貿夥伴，合作領域廣泛，企業交往密切，已經形成「你中有我、我中有你」的利益交融格局。今年頭4個月，中歐貿易達2,503億美元（約1.95萬億港元），同比增長42%；同期歐盟對華實際投資19.5億美元（約152億港元），增長12.4%，中國對歐盟直接投資16.9億美元（約132萬億港元），增長70.8%。在當前疫情形勢下，中歐貿易持續增長，雙向投資穩中有升，充分展現了中歐經貿合作的韌性和活力。

據美國農業部數據顯示，5月7日以來中國正加快採購美國玉米，記者問到這是否意味中方正在並繼續積極履行第一階段中美經貿協議。高峰回應，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界；中美應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。