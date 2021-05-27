美擬增設對華防務熱線　華國防部斥言行不一

中美近期頻頻在亞太地區軍事角力，有指美國有意增設更多對華防務熱線，防止擦槍走火。中國國防部新聞發言人譚克非周四（27日）在例行記者會上斥責，美方一邊加強亞太軍力部署、刻意短兵相接，卻聲稱要增設熱線。中方敦促美方言行一致。

譚克非批評，美國拜登政府上台後大搞「印太戰略」，刻意渲染印太地區衝突、突出軍事競爭，製造「新冷戰」，是謀求一己私利和美國單方面安全。中美兩軍已一直保持多渠道溝通，敦促美軍展現誠意，妥善管控分歧，推動兩軍關係健康穩定發展。

另就日本《防衞白皮書》草案首次寫入涉台內容，華國防部重申台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。日本近期指摘中方在釣魚島的海洋活動，中方強調釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，對日方指摘表示堅決反對，已提出嚴正交涉。

第18屆東盟地區論壇安全政策會議周四上午以視像形式舉行。譚克非交代，各方圍繞國際和地區問題、新興技術對防務安全的威脅與挑戰，以及在亞太地區建立互信、發展合作等議題交換意見。中方強調，將繼續積極參與東盟有關防務安全合作機制，保障地區和平穩定與發展繁榮。