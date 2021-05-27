H＆M童裝設計不達標遭罰款　本月第3次受罰

瑞典大型連鎖服飾零售商H&M近月因新疆棉風波，飽受內地民眾批評。該公司近日再因童裝服飾設計不合國家標準，遭上海市市場監督管理局行政處罰，罰款13.4萬元（人民幣，下同，約16.3萬港元），及沒收違法所得的3萬元（約3.6萬港元）。今次是H&M及其關聯公司本月第3度遭當局處罰。

H&M相關負責人向內媒透露，市監管局指其品牌一款童裝褲及女童連身裙的繩帶設計，不符合國家強制性標準，可能對嬰幼兒安全造成隱患。H&M表示，已積極配合當局的要求處理產品，現正與供應商緊密合作，並與總部的設計團隊溝通，以調整產品設計及加強內部監督檢測。

H&M子公司海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司，上周五（21日）亦被指有產品不符合保障人體健康，及人身、行業標準與地方標準，遭市監管局開出近13.4萬元罰單，並沒收出售有關商品賺得的3.4萬元（約4.1萬港元）。而在本月8日，海恩斯莫里斯又因未標明需要標明產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量，遭行政處罰。