疫情嚴峻急需疫苗　市長柯文哲勸政府重人民輕政治

台灣新冠疫情仍然緊張，確診數字尤以台北及新北市為高，而疫苗短缺亦令台灣防疫面臨困難，台北市長柯文哲周四（27日）下午召開記者會，批評中央政府在疫苗採購上欠缺清楚指引，又要求當局將市民健康置於首位，不要政治操作及意氣之爭，更揚言台北市沒辦法下只好自謀生路。

柯文哲表示，現時台灣疫苗短缺主要在於代理權的問題，他強調要重視人民生命，又稱應在一開始就學習南韓代工生產疫苗；他提及台灣的總統蔡英文曾表示疫苗由政府統一購買，但未有透露採購過程需時多久。柯文哲透露在凌晨已獲發2,200劑疫苗，會優先為專責打理病房的人員注射其中半數疫苗，又指現時的劑量只足夠讓60%人員接種，而另外1,100劑會交由衞生局安排。

柯文哲續指，台灣受惠於自發封城，疫情未有如印度般飆升，相信以台灣市民的質素，疫情終可控制得到，預料不會大幅上升，但又指出萬華區的檢測確診率仍然偏高，明顯有一定程度社區感染；柯文哲稱早前已呼籲中央政府修改一人一室的規定，以緩解病床供應的數量，又表示現時台北有1,034張病床收治新冠患者，估計在下周可增至1,300張，並強調病床及人手的準備需時。

蔡英文早前指因大陸介入致台灣無法與德國生物科技公司BioNTech購買疫苗，國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮指說法無中生中，並指言論反映民進黨推卸責任的一貫政治操作，又指上海復星醫藥早於去年3月取得中國及港澳台的獨家商業權益，批評民進黨違反商業規則，嘗試繞過復星購買BioNTech疫苗，可見做法僅為「做做樣子」，且在疫苗問題上自設障礙。