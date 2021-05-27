台軍艦海上實彈射擊訓練　動用多款武器

台灣雖面對本土疫情升溫，但在戰備演訓方面未有鬆懈。台海軍日前執行海上實彈射擊，驗證官兵訓練成效，使用的武器包括經提升性能的MK75 76毫米快炮、MK45 5吋艦炮、方陣快炮等多種武器。台媒又引述台軍內部消息稱，由中科院研製的海劍二防空導彈系統，本月已通過實彈射擊完成作戰評測，將搭載到有「航母殺手」之稱的導彈巡防艦塔江艦上。

台灣海軍周一（24日）在Facebook上載多張訓練的照片。海軍司令部表示，海軍艦隊日前由基隆級、康定級、成功級及濟陽級等海軍主力戰艦編成訓練支隊，執行「110-1精實訓練操演」。軍方官員向台媒表示，海軍多艘艦艇配備的MK75 76毫米快炮，已陸續提升性能，射速提升至每分鐘100發，可摧毀攻擊軍艦的次音速導彈，另軍艦的隱匿性及防衞能力亦全面升級。

此外，海軍也陸續為多艘軍艦上的方陣快炮進行更新，將現有的8套MK15 Block 1A提升為Block 1B型，並向美國額外採購13套。據知，台灣向美國採購的新型方陣快炮，增加了可見光/紅外線瞄準系統，並在原有的自動系統外再增設手動模式，可增強艦艇反制攻擊能力。該款方陣快炮每分鐘可以發射4,500發炮彈，有效射程為1.5公里。

台媒周四（27日）引述海軍司令部表示，去年12月下水的塔江艦建造進度正常，海軍將持續落實如期、如質完工交艦。據軍方內部消息指出，塔江艦下水後進行了一連串的海上評測項目，該艦官兵本月更參與在成功級軍艦上進行的海劍二導彈系統實彈射擊評測，實彈射擊結果符合海軍作戰需求。