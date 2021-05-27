奪命越野賽營運公司資格存疑　賽事負責人竟是臨時工

甘肅省白銀市景泰縣上周六（22日）舉行黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，惟期間遭遇暴雨、冰雹等極端天氣，導致21死8傷。內媒周五（27日）報道，負責具體賽事營運的甘肅晟景體育文化發展有限公司，專業資格受到質疑。內媒發現該公司在事發後第3日已拆下招牌，公司股東包括一對夫婦，而今次聘用的賽事負責人不少都是臨時工。

晟景體育於2016年成立，曾營運7場甘肅省內的體育賽事，包括連續舉辦4年的黃河石林百公里越野賽。公司股東為張小燕和吳世淵，兩人各佔50%股份；另有指吳與公司另一股東張小艷為夫妻關係，張小艷已被當地有關部門控制。公司共有22名工作人員，事發後均參與一線搜救。但內媒引述一名張姓女員工指，該公司2016年至2020年的年度報告顯示，公司購買社保的人數為零。

今次賽事該公司共派出12名項目負責人。但多人為臨時外聘。其中賽道主管黃先生承認，自己並非該公司員工，僅僅是「來幫忙的」，工作內容也只是去賽道標記位置。賽事裁判總負責人張先生也稱，他是外聘來負責統計比賽成績，一直留在終點區，直到出事後「覺得這個比賽肯定用不上成績了」，便自行離開現場。而執行團隊的主會場負責人和收容車負責人也非該公司員工，其中主會場負責人到職5天後便開賽。

內媒指出，晟景體育地址在甘肅省白銀市靖遠縣興隆街14號，但周三（26日）實地視察時，卻發現該街道並沒有14號門牌。記者詢問後得知，晟景體育的辦公地在興隆街33號後面一個小院子，但門口掛的是興達印刷的招牌，院內一名男子只稱該處是私人住宅，並不清楚晟景體育相關事項。但附近居民稱，此前該院子門口掛有晟景體育的招牌，不過工作人員周一（24日）離開，周二（25日）招牌也拆了。

另外，中國田徑協會發布《2019中國馬拉松藍皮書》，指2014年全國馬拉松相關賽事僅51場，2015年破百達到134場，而2019年賽事數量更達1,828場。有份參加黃河石林百公里越野賽的美國醫學科學院國際院士、南京醫科大學第一附屬醫院康復醫學中心主任勵建安周三表示，馬拉松賽事的蓬勃發展是一個好的現象，體現國民運動意識提升，也是國家文明進步的標誌之一，但加強賽事監管無疑是保證各類體育賽事良性發展的重要一環。