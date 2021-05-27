民進黨團突加碼4200億新台幣紓困　藍營立委批亂開支票

台灣疫情嚴峻下經濟低迷，執政民進黨早前經行政院提出加碼2,100億元（新台幣，下同，約586.4億港元）撥款紓困，修正草案周四（27日）由立法院朝野商議。民進黨團在會上突然提出額外加碼2,100億元撥款。在野國民黨立委質疑綠營為政績胡亂加碼。立法院已邀請衞福部長陳時中、經濟部長王美花等高官赴會說明。

立法院去年通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，撥款4,200億元（約1,172億港元）紓困，原定6月30日到期，過去曾兩度追加撥款。立法院兩黨於早前達成共識，延長條例期限一年，追加2,100億元，原預計下周一（31日）完成三讀，未料民進黨團額外加碼，令總額達8,400億元（約2,346億港元）。

國民黨立委曾銘宗批評，行政院於兩周前已提出修正草案，但至今仍未有任何評估報告，舉止倉卒。民進黨團總召集人柯建銘則指，紓困條例不涉及憲法違憲問題，又指出目前疫情危急，市民均同意應將錢用在刀口上。修正案的討論歷時兩小時未有結論，立法院長游錫堃宣布翌日再議。