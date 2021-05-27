女護士哭訴公立醫院臨崩潰　斥政府宣傳病床充足為假象

台灣目前正應付突然升溫的新冠疫情，醫療資源一時出現龐大負擔，一名在台北一間小規模公立醫院工作的女護士周四（27日）發文指，現時台北醫院床位及人手不足的問題嚴重，有患者只能在醫院騎樓躺床架吸氧，病房的防疫措施亦欠奉，變相令醫護人員蒙受健康風險工作。她強調現時台北的急症服務嚴峻，病床並非如中央政府宣傳般充足，批評當局營造令人安心的假象。

女護士「Zoe Chen」於Facebook發文稱，台北當地醫療系統已陷入崩潰，篩查50人就有10個以上確診個案，但醫院規模有限，只有8張單人床的長方形半密閉空間，且沒有負壓隔離房及抽風設備。她透露有5名患者需躺於騎樓持續吸氧，而且需每小時為每人檢查血氧一次，形容病房猶如急症室般。同樣情況不僅在該醫院出現，她指由於醫院負擔不到過量的患者，院方聯絡其他醫院希望可以接收患者，但台北、新北共20多間醫院都因病人過多而拒收。

有醫生批評病房欠缺防疫措施，醫護人員需與確診者共處一室，只有圍簾隔開，導致醫護人員為避免感染家人，而長期不可回家休息。由於多間醫院的病人數量超出負荷，有救護員索性直接將新確診者送到該公立醫院，更沒有留下任何資料以供追查；另外，醫院現時治理新冠患者數量太多，令一般病症的病人無法就醫。