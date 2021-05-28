兩虎逃脫咬死飼養員事故　疑因鐵籠未鎖好釀禍

河南省南陽市淅川縣上集鎮丹江孔雀谷景區周二（25日）發生老虎咬人事件，一名飼養員死亡，兩隻老虎逃出鐵籠後遭擊斃。有知情人士透露，飼養員在打掃老虎圈期間疑未鎖好圈門釀禍，又憶述逃出的老虎曾在距離自己僅3米的位置盯着自己，幸最終避過一劫。

匿名的知情人士向內媒表示，意外身亡的賈某某現年59歲，於去年10月入職，主要負責餵飼園內3隻老虎，平日為人具責任感。他指老虎圈分為內外兩圈，可以隔開老虎與進圈工作的飼養員，兩圈均有圈門且可從圈外操作，事發當日賈某某疑因未鎖好外圈圈門，令兩隻老虎從內圈走至外圈，賈某某發現時曾嘗試揮手驅趕老虎，但不成功。

知情人士表示，自己當日在野豬圈檢查期間，聽見賈某某大喊：「老虎跑出來了」，隨即發現一隻老虎站在離自己3米的距離，他只好緩緩往後退，順利離開危險範圍。他透露事故後院方正停業整頓，將安排2至3人一組打掃大型動物的圈舍，要求做到絕對隔離以免同類事件再起。

事故中身亡飼養員的家屬稱，目前正就賠償協商，惟與園方協商過程期間，未獲告知索償的流程及細節；死者遺體現時存放在淅川殯儀館內，大批家屬前往悼念。