長汀縣公安局2民警涉姦　其中1人判囚9年

福建政法委周四（27日）發布消息指，當局分別於去年11月及今年2月，將涉嫌強姦女子的兩名長汀縣公安局民警，分別一人判監9年，另一人案件仍在審訊中。該縣有3名官員因領導不力遭免職，14人被黨紀政務處分。

其中一名被告為龍岩市長汀縣公安局濯田派出所前副所長鄒斌盛，去年11月20日違反公安禁令大量喝酒，並於當晚在卡拉OK裏暴力對待一名女侍應，更涉嫌強姦她。侍應事後報警，鄒因而被捕。另一人為長汀縣公安局出入境管理大隊文職人員謝佳成，他在今年2月7日晚上，於一間酒吧尾隨一名女顧客，更上前強吻及涉嫌強姦，她及後到廈門鐵路公安處長汀縣鐵路派出所報案，謝被刑事拘留。

全國政法隊伍教育整頓中央第八督導組及福建省政法隊伍教育整頓辦，上月中成立聯合調查組並調查兩宗案件。報道指，鄒斌盛於周四被長汀縣人民法院，裁定強姦未遂及強制猥褻婦女罪成，判處有期徒刑9年。謝佳成的案件則正由福州鐵路運輸法院審理。

此外，長汀縣政府副縣長、縣公安局黨委書記、局長張煜，濯田派出所黨支部書記、所長曾帆，及長汀縣公安局出入境管理大隊黨支部書記、大隊長賴永林共3人，因領導不力而被免職。紀檢監察機關對當局管理不力的問題，要求作出書面檢查及整頓。