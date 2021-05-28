華促游說歐盟解凍中歐投資協定　法國拒絕

歐洲議會上周四（20日）通過決議案，凍結《中歐全面投資協定》的討論；至本周，有報道指在中國與法國的部長級視像會談中，中方促請法方游說歐盟盡快讓投資協定簽署生效，但法方則回應，北京必須先撤銷對歐洲議會議員的制裁。

據中國商務部的消息，中國商務部長王文濤周二（25日）與法國外貿部長級代表里斯特（Franck Riester）會談時稱，重申中歐投資協定是一項平衡、高水平、互利共贏的協定，希望法方發揮積極作用，推動協定盡早簽署生效。

里斯特則在周四（27日）向法媒證實，他曾與王文濤舉行視像會議，並表示他重申了法國和歐盟的立場。里斯特在聲明指，他清晰地向王文濤表明：「中國制裁歐洲議會議員是無法接受的，使無法讓協定簽署生效的程序再邁進。」里斯特又稱，他向王文濤再次表達對新疆人權狀況的關注。

中國與歐洲國家關係持續欠佳亦反映在另一場合。中國國務委員兼外長王毅周二在北京以視像方式出席慕尼黑安全會議，期間他稱中國對於歐盟實施制裁感震驚，並指此舉「讓中國人民想起了歐洲帝國主義曾經無端欺凌我們的日子」。報道指，歐洲議會對華關係代表團團長、德裔的彼蒂科菲爾（Reinhard Buetikofer）此時再指控中國政府打壓新彊維吾爾人，王毅立即反駁：「在中國沒有種族滅絕這回事，反而我們歐洲的朋友應知道甚麼是種族滅絕。」他暗指納粹德國在二戰期間屠殺600萬猶太人。

彼蒂科菲爾後來接受澳洲報章的訪問，指王毅的言論鹵莽，企圖用納粹大屠殺為新疆發生的反人道罪行開脫，又指納粹大屠殺不應拿來打嘴炮。彼蒂科菲爾反指，若中國沒甚麼要隱瞞的事，就應該容許就新疆人權問題進行全面的獨立調查，「具侵略性的戰狼外交不能掩飾他們仍然沒有這樣做」。