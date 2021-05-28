美促世衞赴華　進行第二階段新冠溯源調查

美國政府周四（27日）促請世界衞生組織派專家到中國對新冠病毒源頭進行第二階段調查，負責調查的獨立專家應可全面接觸中國的原始數據和樣本。

美國駐聯合國日內瓦總部代表團的聲明說，世衞在3月發表的新冠病毒溯源調查報告內容「不足且無定論」，促請世衞適時、透明和基於證據，進行包括在中國境內的第二階段調查，又指：「中國讓獨立專家全面接觸關於病毒來源及早期疫情的完整和原始數據及樣本，至關重要。」

對此，中國周四透過駐美國大使館回應說，中國支持「全面調查在全球各地發現的所有早期新冠病例，以及徹查全球各地的一些秘密基地和生物實驗室」。

英國駐聯合國大使曼利（Simon Manley）也發聲明說，世衞第一階段的病毒溯源調查從來只是調查過程的開端而非終結，英方促請世衞遵照專家報告的建議，適時、透明和基於證據，進行包括在中國境內的第二階段調查。

而世衞突發事件規劃執行主任瑞安，周三則在衞生部長周年大會表示，世衞曾經與多個成員國作非正式商討，研究下一階段應進行哪些工作，未來數周會繼續討論。