高雄疫苗分配量多於重災區新北　外界質疑中央偏袒

台灣中央流行疫情指揮中心周四（27日）開始向各縣市分發新冠疫苗，其中高雄市有2.1萬劑，比重災區新北市1.8萬劑多，引起外界質疑。有人認為現任高雄市長陳其邁曾任行政院副閣揆，與中央關係好，才分配到較多疫苗，中央有偏袒之嫌。另外，台灣早前向美國藥廠莫德納採購505萬劑新冠疫苗，首批15萬劑周五（28日）抵台。

疫情指揮中心發言人莊人祥則稱，雙北（台北和新北）是按第一至第三類人員未接種人數的6成估算，雙北以外縣市則按第一類人員未接種人數的6成估算，因此數據呈現台北是全台最多有2.2萬劑、高雄2.1萬、新北1.8萬劑。

陳其邁回應，高雄市有近4萬名醫護人員，而且還有機場、港口等防疫單位，人數較多，因此分配到更多疫苗。他稱：「這是由中央做統一的疫情不同等級，做統一分配。」新北市長侯友宜對中央分配表示尊重，但呼籲中央若有剩餘疫苗，應重新考慮分配額。

行政院長蘇貞昌周五上午在Facebook發布莫德納疫苗運上飛機影片，預計下午大約3時到達台灣。他表示，「台灣購買的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗也研發順利」。