美更新核武及發展未來戰力　對抗中俄

美國總統拜登周五（28日）將向國會提交新一份國防預算，總額達7,150億美元（約5.58萬億港元）。國防部將放棄部分老舊軍備，調撥資金更新核武系統、發展未來作戰能力等，以應對中國及俄羅斯的挑戰。

國防開支將用於投資軍隊備戰力、太空、太平洋震懾計劃及核武科技，採購更多軍艦、戰機、支付維修費用及支薪。華府將額外向聯邦調查局（FBI）、能源部和其他部門的國防相關項目分配380億美元（約2,964億港元），令牽涉國家安全的預算總額達7,530億美元（約5.87萬億港元），較2021年度增加1.7%。

知情人士透露，國防部將預留資金研發高超音速武器和其他下一代武器系統，以對抗中俄。太平洋震懾計劃目的是震懾中國，重點是在印太地區的競爭，透過發展雷達、衞星及導彈系統加強美軍在區內的備戰能力。為應付計劃開支，五角大樓打算放棄部分高維修成本的舊設備，包括近岸戰鬥艦、A-10雷霆Ⅱ攻擊機等。

此外，拜登政府將採購85架F35隱形戰機、8艘水面艦艇，以及現代化美軍核武力量，改善核武指揮、控制及發射系統，例如哥倫比亞級核潛艇。