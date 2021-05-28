美情報界未知新冠疫源　仍相信中國掌握疫源關鍵證據

美國總統拜登周三（26日）透露美國17個情報部門對新冠病毒源頭結論無共識，國家情報總監辦公室（ODNI）周四（27日）發聲明指，情報界對新冠疫源有兩個推測，其中兩個部門相信是人類接觸染疫動物自然傳染，一個部門認為可能是從實驗室洩漏，但多數部門認為無足夠證據顯示哪一個有更大可能。

聲明表示，美國情報界不知道新冠病毒最初是從何處、何時或如何傳播，但有兩個可能推測，而多數部門認為沒有足夠資訊評估哪個推測比較有可能。ODNI沒有交代是哪兩個部門相信病毒源自受感染動物，以及是哪一個部門認為來自實驗室。

ODNI續指，支持兩個推測的部門都只有「低或中等信心」，即情報人員認為有關證據遠未確鑿。消息人士透露，上述3個情報部門不是中央情報局（CIA）或國防情報局，它們都是認為無足夠證據評估哪個推測較可信。

另外，知情人士指拜登收到情報界的疫源匯報後，數周前已要求加緊調查，他當時問及是否可以在不披露來源及調查方法下，公開報告部分內容。有官員指，華府仍然相信中國掌握疫源的關鍵證據，但無與國際分享。