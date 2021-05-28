國內著名歷史學家　何兆武及章開沅同日辭世

北京清華大學周五（28日）在官方微博公布，該校教授、著名歷史學家、思想文化史學家、翻譯家何兆武當日在京逝世，享年99歲。另湖北省武漢市的華中師範大學亦公布，前校長、人文社科資深教授，該校中國近代史研究所創建人章開沅同日早上在武漢逝世，享年95歲。

何兆武1921年9月出生於北京，1943年畢業於西南聯大歷史系，並攻讀哲學與西洋文學研究生，至1946年畢業。他先後任職於中國科學院哲學社會科學學部，中國社會科學院歷史研究所，1986年後在清華大學任教。其譯作有盧梭的《社會契約論》、帕斯卡的《思想錄》，著作則有《歷史理性批判散論》、《歷史與哲學》等。

而著名歷史學家、教育家章開沅則在1926年7月出生於安徽蕪湖，1984至1990年任華中師範大學校長，在辛亥革命、南京大屠殺等研究領域均有開創性的學術貢獻，是中國近代史學的領軍人物。其論著主要包括《辛亥革命與近代社會》、《南京大屠殺的歷史見證》等，而著作《辛亥革命史》是世界上研究辛亥革命史的第一部綜論性大型專著。