象群遷徙覓食　致經濟損失近680萬人民幣

原棲息在雲南省西雙版納國家級自然保護區的17隻野生亞洲象，上月中從普洱市墨江縣向北遷徙，其中15隻周三（26日）晚進入玉溪市峨山縣街道，兩天後消失在峨峰山樹林，所幸期間未有釀成人員傷亡。截至周五（28日），初步估計象群「一路向北」造成的直接經濟損失近680萬元人民幣（約809萬港元）。

周五凌晨2時，象群在玉溪市峨山縣峨峰山附近的安全區域，至早上7時許向北活動至縣城北側峨峰山山脊樹林。省森林消防總隊出動10人，配合政府做好無人機勘察和搜索。象群上月16日開始遷徙至今，影響元江縣、石屏縣兩地民眾的正常生活生產秩序，牠們的400多公里遷徙已經導致至少842畝農作物受損。

省森林消防總隊表示，專家評估大象現時在樹林休息，但由於牠們休息時不動，所以無法監測動向，等待牠們再次活動時才能找到蹤迹。原本的應對方案是捕捉大象，但專家認為同時對所有大象麻醉後捕捉，存在很大的危險性；目前只能以無人機監測，但不能低空飛行，以及適當開警報驅趕，以免刺激象群。

象群在峨山大墳山附近覓食時，當局通知沿途民眾及早準備撤離；又嘗試以投食方式引導大象，並以大型車輛機械封鎖外圍道路，防止象群進入市區。惟象群最終仍是罕見進入峨山縣城，並在熠峨路和昆磨公路附近的民房附近徘徊。

省林業和草原局專家分析，象群一旦進入人口密集的紅塔區、晉寧區等地，村莊和人口密度愈來愈大、交通網密集，人員管控困難，大象肇事傷人將難以控制。由於食物匱乏，象群頻繁走入民居，人象潛在衝突隱患激增，所以建議採取多種方式防止象群北遷，逐步返回普洱或西雙版納原棲息地有效保護牠們。